Magdalena Narożna chwali się córką na TikToku. Fani w szoku: "Ale ona wyrosła! CZYSTY TATA" (WIDEO)

Magdalena Narożna pokazała córkę

Narożna opublikowała TikToka, na którym tańczy z Gabrysią do piosenki "Czułe Słowa" (My Oh My), znanej bardziej jako "Maju maj", zespołu Piękni i Młodzi rzecz jasna. Pod nagraniem natychmiast zaroiło się od komentarzy fanów Magdy, którzy nie mogli wyjść z podziwu, komplementując Gabrysię. Sądząc po wpisach, byli też w szoku, że córka Narożnych jest już nastolatką i tak bardzo wyrosła. Zaczęli nawet spekulować, do którego z rodziców Gabi bardziej jest podobna. Większość stwierdziła, że do... Dawida.