Magdalena Narożna chwali się imponującą metamorfozą i edukuje obserwatorów. "Bez pracy nie ma kołaczy" (ZDJĘCIA)

Magdalena Narożna prezentuje efekty pracy nad sylwetką. Co za metamorfoza!

Na dobry początek tygodnia "motywacja" pół roku przepracowania samej siebie. Zdrowe podejście do życia… niekoniecznie tylko i wyłącznie wyrzeczenia! Naucz się żyć w zgodzie ze swoim organizmem: nawadniaj się, staraj się jeść jak najmniej przetworzone i zdrowe produkty, regularność, sen i w moim przypadku przede wszystkim aktywność fizyczna. Pamiętajcie, każdy z nas jest inny! Zacznij od małych kroków! Głodzenie się i doprowadzanie siebie samego do wręcz chorego stosunku do jedzenia nie jest rozwiązaniem! Zacznij od zrobienia badań, sprawdź, czy z Twoim organizmem jest wszystko ok i przede wszystkim bądź konsekwentny! Bez pracy nie ma kołaczy. Znajdź zapał i motywację sam w sobie! Wierzę w Ciebie - napisała niczym doświadczony couch Magdalena Narożna.