Magdalena Narożna NARZEKA na pieniądze z ZAIKS-u i nie tylko. "Zasługujemy NA WIĘCEJ!"

Cienie i blaski muzycznej kariery Magdaleny Narożnej

Magdalena nie ukrywa, że zaczyna martwić się o swoją przyszłość i o to, ile będzie wynosiła jej emerytura. Wokalistka prowadzi własną działalność gospodarczą i musi rozliczać się z państwem. Nie uważa tego za dobre rozwiązanie. W prowadzeniu własnej działalności dostrzega wiele wad. Choć dostaje niezłe wynagrodzenie i płaci podatki, to nie może pozwolić sobie np. na płatny urlop.

Ja nawet nie mogę iść na płatny urlop, bo sama się zatrudniam i nikt mi nie da. Po prostu muszę zrezygnować z pracy, żeby polecieć sobie na wakacje. Jak zachoruję, to po prostu rezygnuję z pracy. I to jest straszne, że płacimy ogromne podatki i ZUS-y, a nic z tego nie mamy — wyznała w wywiadzie.

Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" chce zadbać o przyszłość córki

Nie wiem, czy doczekam do emerytury i jaka ta emerytura będzie. (...) Przede wszystkim staram się zadbać o przyszłość mojej córki, żebym do tego stopnia ją zabezpieczyła, że jak mi się noga podwinie, bo nie wiadomo, co się w życiu wydarzy, to żeby ona była zabezpieczona i miała łatwiejszy start niż ja - poinformowała Magdalena Narożna.