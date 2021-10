Magdalena Narożna prezentuje KOLOROWE WARKOCZE... Pozazdrościła Małgorzacie Rozenek? (FOTO)

SOPOT 51 min. temu zgłoś do moderacji 80 4 Odpowiedz

Kilka tygodni temu pokazał się tutaj komentarz o kompletnie pijanej, agresywnej, rozrabiającej Małgorzacie Majdan-Rozenek, podczas sierpniowego, sopockiego festiwalu Top Of The Top. Narobiła wielkiego bałaganu, no i ludzie z ekipy TVN biegali, kupowali, kasowali te fotki, które zostały zrobione przez świadków jej skandalicznego zachowania. Komentarz szybciutko został usunięty, a wydarzenie było podobno ostatnim gwoździem do medialnej trumny „Gosi” w TVN. To nie Miszczak (!) chciał, ale kierownictwo koncernu Discovery, Inc. miało zażądać po tym skandalu usunięcia Majdanowej i jej męża z obecności w TVN. Niezaproszenie na ślub Edwarda Miszczaka oraz odsunięcie tej żałosnej kobiety i jej utrzymanka od obecności w tiwi zdają się potwierdzać prawdziwość owego komentarza i opisywanych zdarzeń. TVN też milczy, czemu trudno się dziwić…