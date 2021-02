Magdalena Narożna zdradza, czemu nie zrezygnowała z nazwiska byłego męża: "Chciałam, ale NA NIE PRACOWAŁAM"

kobieta 23 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Czas zacząć dawać wspólnym dzieciom podwójne nazwiska, jedno po matce, a drugi e po ojcu i nie rezygnować przy ślubie z dotychczasowego nazwiska, a nie będzie tego całego cyrku. Facet myśli, że to jakaś łaska, że daje swoje nazwisko, a kobieta o ile nie ma brzydkiego nazwiska, to i tak to robi tylko po to, by to jemu sprawić przyjemność. Coraz więcej rozwodów na świecie i niedługo tak się skończy, bo nikt nie chce wysłuchiwać potem takich tekstów, czy pretensji za to, że przy ślubie chciało się facetowi dogodzić.