Magdalena Narożna została POBITA w klubie! Sprawa skończyła się w sądzie: "Nie wiem, co odbiło tej osobie"

Magdalena Narożna wspomina trudny moment w karierze. "Menadżer mnie uderzył"

Teraz Narożna zgodziła się na udział w podcaście TVP "Bądźmy Razem", w którym wraz z Aleksandrem Sikorą wróciła myślami do początków kariery. Tu wspomniała o pewnym incydencie, który do dziś wspomina jako bardzo nieprzyjemny. Trudno się zresztą dziwić, bo została wtedy pobita przez menadżera klubu.

Ja nie wiem, co odbiło tej osobie. Dawno to było, to były takie początki właśnie. To była głośna sprawa, bardzo dużo wsparcia dostałam wtedy od ludzi. Jeździłam na koncerty i ludzie byli bardzo mocno za mną.

Od słowa do słowa stwierdziłam, że nie ma sensu dyskusji z osobą, która ewidentnie była pod wpływem alkoholu i być może czegoś jeszcze. Powiedziałam, że w takim razie ja dzwonię do mojego menedżera i niech ustalą przez telefon, co robimy. Gdy wybrałam numer i przyłożyłam telefon do ucha, pan Bogdan nagle wpadł w jakąś wściekłość i uderzył mnie w twarz, trafiając równocześnie w telefon, który poleciał na drugi koniec pomieszczenia. Byłam w szoku, nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, że nie mogę mu oddać, bo był w takiej agresji, że by mnie pewnie tam przekopał jak faceta - powiedziała niegdyś Plejadzie.