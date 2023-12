Magdalena Ogórek TRACI PRACĘ. Polskie Radio nie przedłuży z nią umowy. Znany jest powód

gfd 30 min. temu zgłoś do moderacji 37 6 Odpowiedz

To co robą ludzie Kaczyńskiego, Morawieckiego w ostatnich dniach swojej kadencji to woła o pomstę do nieba. Ta zdemoralizowana grupa mimo, że przegrała wybory w ostatnich godzinach przed zmianą władzy rabuje nasz kraj bez żadnych hamulców. Należy niezwłocznie powstrzymać ten proceder bo uciekają Polakom kolejne miliardy, które ta klika pisowska kradnie dla swoich aparatczyków, chce na koniec urządzić kolejnych milionerów, oligarchów, tłuste koty, to musi być zahamowane natychmiast. Duda nie powstrzymał tego skoku na kasę i rozkradania Polski przez tych nikczemników z PiS-u. To będzie kolejny skandal po wielokrotnym łamaniu prawa przez prezydenta. Za to zło jakie Polsce czyni Duda powinien zostać odsunięty z urzędu i rozliczony przed Trybunałem Stanu. To jest zdrada stanu.