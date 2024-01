Magdalena Piekorz szefową Agencji Kreacji Filmu i Serialu TVP. Lata temu nie mogła pracować przez chorobę

TUSKOWIANKA 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Widzę że TUSKOWIANKA serwowana i pita w każdej ilości na Wirtualnej Polsce zrobiła swoje a ograniczeni ludzie we wszystko uwierzą. Kto ma media ten ma władzę, stare powiedzenie. Do tego sterowanie polubieniami. Co tam w artukułach napiszą ludzie uwierzą. Napiszą że Tusk dobry, Kaczyński zły - ludzie uwierzą. Będą po stanowskim te dyrdymały powtarzać, że Natalia Janoszek zmyśliła karierę - ludzie uwierzą. Ciekawe że wy tak ludzie wierzycie we wszystko co wam napiszą. Cokolwiek mogą napisać i was odpowiednio wysterować. Jakie to żałosne.