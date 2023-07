Magdalena Stępień o śmierci Oliwerka: "Wychodziłam z domu i szłam na cmentarz trzy razy dziennie"

Magdalena Stępień po śmierci syna większość dnia spędzała na cmentarzu

Magdalena Stępień nie jest w stanie oddać rzeczy zmarłego syna

One by leżały, patrzyłabym na nie i bym jeszcze bardziej cierpiała, że nie mogę ich mu ubrać. A tak, wiedziałam, że będą służyły innym dzieciom i te dzieci będą w nich chodzić i Oliwierek będzie patrzył na nich z góry i mówił, fajnie, że służą komuś te wszystkie rzeczy i zabawki. [...] To miejsce, gdzie przebierałam Oliwiera, cały przewijak, jakieś rzeczy nadal stoją. To jest nietknięte. Czekam na odpowiedni moment, żeby to przekazać komuś, kto tego będzie na pewno potrzebował, ale jeszcze nie do końca jestem na to gotowa - podsumowała.