Magdalena Stępień odpowiada "troskliwym" internautom, odnosząc się do swojej sylwetki: "Nie jestem w ciąży. Moje ciało bardzo się zmieniło"

Magdalena Stępień z trudem poukładała sobie życie po najbardziej boleśnej stracie, jaka może spotkać matkę. Niewątpliwie pomogła jej w tym wielomiesięczna instagramowa "terapia", podczas której dzieliła się wspomnieniami i zdjęciami zmarłego synka. Zaangażowani obserwatorzy jej profilu dzielnie wspierali byłą uczestniczkę "Top Model" w stopniowym powrocie do rzeczywistości.

Celebrytka obecnie wykorzystuje swoją przestrzeń w internecie do reklamowania różnych produktów i usług, pokazywania stylizacji oraz relacjonowania najistotniejszych wydarzeń z codziennego życia. Ostatnio Magdalena Stępień zamieściła fotografię w stroju sportowym podkreślającym sylwetkę. Zdjęcie spowodowało lawinę pytań i spekulacji wśród internautów.

Magdalena Stępień mówi o swojej sylwetce

Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zamieściła na swoim koncie "okienko" do zadawania pytań. Podczas tzw. Q&A 32-latka m.in. podzieliła się poradami urodowymi, opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość oraz zdradziła, czy aktualnie czuje się szczęśliwa. Sądząc jednak po jej reakcji podczas publikacji jednego ze story, większość pytań dotyczyła domniemanej ciąży . Podirytowana Magdalena Stępień w kilku zdaniach ucięła wszelkie spekulacje .

Influencerka wspomniała, że coraz więcej osób zwraca uwagę na jej zmieniającą się sylwetkę. Poddała się badaniom, których wyniki na szczęście okazały się prawidłowe. Mimo tego zachęciła swoich obserwatorów do dbania o swoje zdrowie.

W ciąży przytyłam 30 kg, schudłam po, później znowu trochę przytyłam, ale czy to jest powód, aby pisać takie stwierdzenia, jak "Jesteś w ciąży, przytyłaś itp". Wygląd to nie wszystko, pamiętajcie, trzeba o siebie dbać, ale niech każdy zajmie się sobą. A nie wmawia drugiemu człowiekowi coś, co mija się z rzeczywistością. Moje ciało, moja sprawa! (...) Ja lubię siebie i swoje ciało i obecnie nie jest dla mnie najważniejsze, aby mieć kaloryfer na brzuchu - wytłumaczyła obszernie.