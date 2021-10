Magdalena Stępień odsłania brzuch w bikini: "Patrzę na te kilka rozstępów i jestem DUMNA" (FOTO)

Hdhehe 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Opalać rozstępy zanim skóra dojdzie do siebie, będą ciemne i będzie trudniej się ich pozbyć !!! Tyjesz w ciąży 9 miesięcy to i ciało wraca mniej więcej do siebie 9 miesięcy. Nie ma tu jakiś wielkich tajemnic życiowych to wystarczy na logikę.