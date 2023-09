Magdalena Stępień i Marcin Hakiel pojawili się na tej samej imprezie. Modelka zdradziła, CO ICH ŁĄCZY

antymadzia 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jak umarł Oliwierek, to mówiła, że zmieniła swoje podejście, postrzeganie świata, a jednak od długiego czasu widzimy, że raz dwa wróciła do wywiadów, gazet, śniadaniówek. Do luksusów, bogatych mężczyzn, markowych rzeczy i pchania się na wszelkie możliwe eventy/imprezy. Byleby o niej mówiono. Przecież mogła sobie żyć spokojnie, podjąć jakąś normalną pracę... wszystko kwestia decyzji i priorytetów. Ta dziewczyna nigdy się nie zmieni. Jedyne co ją interesuje to ona sama.