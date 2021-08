Magdalena Stępień WINI SIEBIE za rozstanie z Rzeźniczakiem: "Byłam zazdrosna, dochodziło do KŁÓTNI"

Efka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona rozpaczliwie stara się o to, żeby on do niej wrócił! Bierze nagle całą winę na siebie, jakie to jest żałosne! Upublicznia to wszystko, a niedługo znów będzie pisać o burzy hormonów w połogu i odwoływać to co napisala. Bo nie da się usprawiedliwić tego, co on zrobił! Dziewczyno, z tego już nic nie będzie. Przyjdzie taki dzień, że to zrozumiesz.