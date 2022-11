Magdalena Stępień wraca do codzienności po śmierci synka. Pokazała zdjęcie z nowej pracy (FOTO)

DlaMadzi 48 min. temu zgłoś do moderacji 150 25 Odpowiedz

Madziu jestes wielka, kochany, dobry czlowiek, olej hejt, okej bylego, masz Aniolka on sprawi, ze Twoje zycie bedzie piekne, jeszczs bedzie wiele szczesliwych chwil a On bedzie nad Toba czuwal. Bylas najlepsza Mama jaka On mogl sobie wymarzyć.