Magdalena Stępień wraca do ZBIÓRKI na leczenie syna i zapowiada: "Szykuję dla Was rozliczenie. Jestem zmęczona POMÓWIENIAMI"

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Może zabrzmi okrutnie, ale każda zbiórka powinna być rozliczona, choćby po to, aby darczyńcy czuli, że ich wpłaty zostały właściwie wykorzystane. Rozumiem też, że nie na wszystko jest faktura. Jeżeli mama kupiła sobie kanapkę lub kawę w szpitalu, jechała z dzieckiem taksówką, to trudno, żeby zbierała na to paragony. Nie będą to sumy bajońskie, a odrobina zaufania do obdarowanego się przyda. Myślę, że pani Magda mądrzej by zrobiła, gdyby nie udzielała się w mediach. Ludzie oceniają ją przez pryzmat jej związku z ojcem dziecka i, umówmy się, tylko dzięki temu zaistniała. Bo kto by słyszał o pani Magdzie, gdyby ojcem maluszka był przeciętny Kowalski?