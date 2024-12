Magdalena Stępień wspomina zmarłego Oliwiera i wyznaje: "Ten rok jest trudniejszy niż poprzednie. Bardzo się zawiodłam"

O 30-latce zrobiło się znowu głośno za sprawą jej udziału w drugim sezonie reality show "Królowa przetrwania". Co ciekawe, w ostatni wywiadzie celebrytka nieoczekiwanie wyraziła żal z powodu udziału w "Królowej przetrwania", podkreślając, że nie była emocjonalnie gotowa na to doświadczenie. Zasugerowała, że oczekiwania, jakie miała wobec produkcji, nie zostały spełnione, co tylko wzmogło jej poczucie rozczarowania. Przyznała też, że liczyła na nowe przyjaźnie, lecz rzeczywistość okazała się inna.

Ten rok jest trudniejszy niż poprzednie! Pewnie przez to, czego doświadczyłam i jak bardzo się zawiodłam! Świat coraz bardziej mnie zaskakuje, a ludzie… Ale wierzę, że pomimo to czuwasz nade mną synku! Wesołych świąt kochani! Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie wsparciem! Wysłałam wam dużo zdrowia i miłości! To jest najcenniejsze w naszej codzienności tu na ziemi. Pamiętajcie o tym, co bezcenne — podsumowała Magdalena Stępień w relacji na Instagramie.