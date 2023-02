Magdalena Stępień ZAKOCHANA! Chwali się z Dubaju nowym partnerem: "Razem lepiej" (FOTO)

Wygląda na to, że życie doświadczonej przez los Magdaleny Stępień powoli wraca wreszcie na właściwe tory. Influencerka całkiem niedawno przeprowadziła się do Warszawy i wznowiła aktywność zawodową w mediach społecznościowych. Przed paroma dniami udało jej się nawet uciec przed zimnem do gorącego Dubaju , skąd chwali się przed fanami widokami soczyście zielonych palm i równiutko ułożonych owoców w dubajskich hipermarketach.

Magdalena Stępień znów zakochana

To jednak nie dubajskie wojaże Magdy są tym razem powodem do wzbudzania sensacji. Otóż pośród ładnych widokówek z urlopu na profilu celebrytki znalazło się pojedyncze ujęcie dwóch splecionych ze sobą dłoni. Jedna należy do kobiety, druga, wyraźnie masywniejsza, zapewne do mężczyzny. Podpis zdjęcia nie pozostawia w tej kwestii zbyt wiele wątpliwości.