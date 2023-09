Magdalena Stępień ZAPYTANA o dziecko Jakuba i Pauliny Rzeźniczaków. Tak zareagowała

Prawda 20 min. temu zgłoś do moderacji 30 5 Odpowiedz

Miłość u Rzeźniczaka kończyła się zawsze z zajściem w ciążę partnerki. On kocha siebie i tylko siebie. W tym ostatnim głośnym wywiadzie pokazał że dla niego chodzenie na panie, zdradzanie żony to normalność, nie miał wyrzutów sumienia. Dla niego jeden ratunek to dobry psycholog ale on sam musi chcieć. Najbardziej mnie brzydzi to że facet ma kupę kasy a na leczenie syna trzeba było zbiórki robić. Wystarczyłoby żeby sprzedał jeden ze swoich sportowych samochodów którymi rozbija się po mieście.