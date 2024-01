Magdalena Stużyńska schudła 10 KILOGRAMÓW! Aktorka zdradza sekrety swojej diety

Kadua 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Ludzie, zainteresujcie się losami portu lotniczego cpk, to ma wpływ na Wasze życie i kasę w kieszeni. Tusk spod niemieckiej kiecki to blokuje, ponieważ Niemcy by na tym stracili. Przestańcie komentować głupoty. Skomentujcie to, co dotyczy jakości życia naszego i naszych dzieci i wnuków. To samo elektrownie atomowe. To nie czas na czytanie głupot, a czas walki o swoje, a nie niemieckie interesy.