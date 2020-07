Magdalena Stużyńska wyznaje, że NIE MA koronawirusa. "Jeszcze nie zeszło ze mnie napięcie. NIE MAM SIŁY SIĘ CIESZYĆ"

NoPanic 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 27 Odpowiedz

Koronawirusa miała już większość z nas. Był już u nas prawdopodobnie w styczniu tylko albo go przechodziliśmy, albo myśleliśmy ze mamy grypę. Korona jest niebezpieczny dla osób starszych i z POWAŻNYMI chorobami towarzyszącymi i to conajmniej dwoma! Nie siejcie paniki! Sama miałam koronę, test miałam bo wróciłam z zagranicy w marcu. Gdyby nie test nie wiedziałabym ze go mam. Najgorsza jest panika, i wieczne sianie strachu! Mieszkam na codzień za granica i tam codziennie podaje się rzeczowe, jasne statystyki. Nie zmarł nikt poniżej 60go roku życia ( wiem to wciąż młode osoby) ale miały po 2-3 choroby towarzyszące i prawdopodobnie zmarłyby w tym roku albo przez komplikacje przy grypie, komplikacje przy operacji czy zapaleniu pluch które bardzo często dopada bardzo osłabione hospitalizowane osoby. W Polsce utrzymuje się ludzi w wiecznej panice i niepewności! Dlatego każą nosic maseczki, żeby ludzie ciagle żyli w strachu. Dlaczego ludzie nie leczą grypy, chodzą tak do pracy, szkoły? Pogrypowe komplikacje mogą doprowadzić do zawału!