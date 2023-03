"Magia nagości". Uczestniczka została nakryta w łóżku przez WŁASNEGO OJCA. Jego reakcja była BEZCENNA

Taaa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ach jak grzmią tu obrońcy moralności i głosiciele upadku obyczajów, a sami na golasa chodzą po domu przy dzieciach, a konkubinom pozwalają publicznie tłumaczyć swoim 7, 8 - letnim dzieciom co to jest orgazm i dlaczego jest fajnie go sobie fundować. Hipokryzja bogoojczyźniana do potęgi entej….