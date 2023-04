Maja Bohosiewicz MASAKRUJE księcia Harry'ego! "Możesz płakać, możesz łkać"

taaa... 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 11 Odpowiedz

Czytałam- facetowi wszystko przeszkadza, wszyscy są źli, złe rzeczy robił bo go do tego namawiali, ogólnie nieszczęśliwy i wszyscy są winni tylko nie on. Kabaret! Zwłaszcza, że jak mało kto mógł studiować, zdobyć super wykształcenie. Ale mu się po prostu nie chciało. Do wojska go wysłali po jego wybrykach, żeby go odsunąć od prasy która pokazywała jego zachowanie i żeby zszedł ludziom z oczu i więcej nie rozrabiał. I "robi" teraz za bohatera, choć był chroniony jak jajko(miał przydomek "bunker Harry"). Rodzina go chroniła jak mogła- był ulubieńcem i mediów i ludzi i nikt nie miał pojęcia, że ma faktycznie mentalność 10latka, infantylizm psychiczny, egzaltacja i rozumek malutki. Odciął się od rodziny i mleko się rozlało - świat zobaczył prawdziwego Harrego i jakoś go nie polubił