Maja Bohosiewicz nagrała OBCĄ KOBIETĘ na lotnisku, bo irytowała jej męża. "DOSTAJE SZAŁU!" (FOTO)

Ludzie nie potrafią się zachować. Wrzeszczą, przekrzykują się... masakra. Człowiek siedzi spokojnie w restauracji, a ci drą japę co drugie zdanie. Dzieci to dzieci, idzie zrozumieć, ale nastolatki i dorośli bywają mało sympatyczni. Tak, jestem nadwrażliwa- takie głośne zachowanie budzi we mnie niepokój, czuję zagrożenie. Nie chodzi o to by szeptac, nie zasmiac się głośno co jakiś czas gdy jest się w miejscu publicznym. Dlatego rozumiem tego gościa. On tak ma. On tym, że tak ma nie przeszkadza innym, ale jeśli Ty masz tak, że nie umiesz normalnie mówić albo strzelasz balony z gumy jak ją żyjesz to pomysl czy komuś nie przeszkadzasz tym. Podobno naszacwolnosc kończy siadam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Pomijam kwestie dobrego wychowania, tu chodzi o empatię na drugiego człowieka.