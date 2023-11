Maja Bohosiewicz OKRADZIONA na lotnisku! "W głowie mi się nie mieści, że ktoś otwiera mój bagaż i W NIM GRZEBIE!"

Kilka miesięcy temu Maja Bohosiewicz przeprowadziła do Hiszpanii, gdzie wraz z mężem oraz dziećmi zamieszkała w imponującej nieruchomości. Oczywiście aktorka nie omieszkała pochwalić się tą nowiną w mediach społecznościowych, gdzie cieszy się dużą popularnością. Dowodem może być 600 tysięcy internautów, którzy śledzą jej życiowe perypetie za pomocą Instagrama.

Maja Bohosiewicz ofiarą kradzieży. Wstrząsające wyznanie

Maja Bohosiewicz stara się być w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami. Ostatnio podzieliła się z nimi bardzo nieprzyjemną sytuacją. Aktorka wyznała, że podczas jednego z lotów zginął jej bagaż. Gdy ekwipunek został odnaleziony, brakowało w nim cennych kosztowności. 33-latka zdradziła co jej skradziono.

Muszę napisać to publicznie, ponieważ po ponad miesiącu w oczekiwaniu na odpowiedź [nazwa linii lotniczych przyp. red.] umywa ręce i nie chce pomóc mi w sprawie kradzieży. Podczas lotu Bangkok-Malaga zaginął mój bagaż i po kilku dniach wrócił. Niestety bez etui na biżuterię o ogromnej wartości - wyznała Maja Bohosiewicz.

Jak się domyślacie, nie woziłam pustego etui. Tak cholernie mi przykro, ponieważ oprócz ogromnej wartości finansowej, straciłam też rzeczy wartości sentymentalnej i unikatową biżuterię vintage, którą kolekcjonowałam i której w większości nie da się odkupić . Pierwszy raz w życiu zostałam okradziona i w głowie mi się nie mieści, że na lotnisku ktoś otwiera mój bagaż, grzebie w nim i wyciąga to, co wartościowe - dodała.

Maja Bohosiewicz apeluje do obserwatorów

Na koniec Maja Bohosiewicz, nawiązując do tego, co ją spotkało wystosowała do swoich obserwatorów mały apel, w którym podkreśliła jak ważne jest właściwe przewożenie wartościowych rzeczy.