Maja Bohosiewicz oskarżona o KRADZIEŻ! Autorka zrozpaczona: "Jestem zła". Mamy komentarz aktorki!

W influsferze znowu dym. Tym razem w samym oku cyklonu znalazła się Maja Bohosiewicz , która w sumie chciała tylko podzielić się z obserwatorami podręcznym przewodnikiem po wartych polecenia miejscówkach w Warszawie. Problem w tym, że nawet nie zadała sobie trudu, aby sprawdzić, kto był autorem notatki i po prostu go oznaczyć. Wyglądało to więc trochę tak, jakby Maja ot sama sobie napisała złote rady dla swoich fanów i posłała je w świat. I może nikt nie zwróciłby na ten konkretny post większej uwagi, gdyby nie odezwała się nagle prawdziwa autorka .

Maja Bohosiewicz oskarżona o plagiat. Mocne dowody

To na nas twórcach spoczywa odpowiedzialność, żeby sprawdzać i weryfikować treści, które wrzucamy do Internetu. (…) Bardzo ważne jest to, żeby szanować pracę innych. Tak samo jak chcemy, żeby nasza praca była szanowana. (…) Jestem zła, jest mi cholernie przykro .

Maja Bohosiewicz odpowiada na oskarżenia

Zapytaliśmy Maję, czy zamierza odnieść się do zataczającej coraz szersze kręgi afery. O dziwo, na przekór celebryckiej modzie na udawanie niewiniątka, Maja najzwyczajniej w świecie przyznała się do winy i przeprosiła. Jak widać - można.

Napisałam do tej dziewczyny, że bardzo mi przykro, że jej praca została u mnie pokazana bez otagowania, ale nie wiedziałam, że osoba, która mi to wysyła, nie jest "autorem tekstu". (…) Ktoś to wysłał w Q&A, a ja udostępniłam, jak było. Tak więc Maja Bohosiewicz wykazuje skruchę i przeprasza - pisze Bohosiewicz w wiadomości przesłanej do naszej redakcji.