Maja Bohosiewicz ponownie w programie Netflix

Ta zima na Netlixie będzie bardzo gorąca! Jeszcze w styczniu na ekrany powróci pierwszy polski netflixowy reality show – "Love Never Lies Polska". Sześć par ponownie wyjechało do Grecji, by wystawić swoją miłość na próbę i zawalczyć o 200 tys. zł. Na kilka tygodni zamieszkali razem w willi, gdzie czekała ich seria niewygodnych pytań. Prawdomówność uczestników była sprawdzana przez nowoczesny wykrywacz kłamstw Eye Detect®, który trudno oszukać. Przekonali się o tym bohaterowie pierwszej edycji, którzy podczas trwania programu dowiedzieli się o swoich drugich połówkach wiele ciekawych rzeczy…