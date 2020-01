Maja Frykowska wyznaje: "Stawiam na medycynę niekonwencjonalną"

Gosc 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Cóż, może to i niezły pomysł. Moj znajomy trafił do szpitala i leżał na korytarzu, nie wzbudzając niczyjego zainteresowania. Aż dostał zawału serca i wtedy szybko go przywieźli do innego szpitala. Fakt, że jadł dużo mięsa, więc przejście na wegetarianizm może nie jest złą opcją. Tym bardziej, że polskie mięso jest naszpikowane antybiotykami, jak przeczytałam wczoraj w gazecie...