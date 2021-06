Maja Hyży nie żałuje, że przerwała milczenie na temat konfliktu z byłym mężem: "Kobiety czują MÓJ BÓL"

Szowiniści 30 min. temu zgłoś do moderacji 14 5 Odpowiedz

Współczuję jej. Dopiero co wyszła ze szpitala po porodzie z maleńkim dzieckiem. Musi dzieci przyzwyczaić do rodzeństwa nowego, zaopiekować się 3ką jednocześnie i jeszcze dostaje pozew od byłego. Masakra. Ciekawe co by było gdyby to Hyzy wyszedł po jakiejś operacji ze szpitala i dostał od niej pozew do sądu. Ale by były wyzwiska pod jej adresem. Nikomu by brudy 😆 nie przeszkadzały. Straszny szowinizm wciąż panuje.