Maja Hyży o byłym mężu: "Mamy FAJNĄ RELACJĘ". O stosunkach z Agnieszką Hyży mówi dużo bardziej powściągliwie...

Agnieszka ma ugruntowana pozycję w mediach, na którą od kilkunastu lat pracuje. Prowadzi firmy, szkolenia. Jest przepiękna, ma klasę, nie wrzuca porannej kupy na Instagram. Maja śpiewać nie potrafi i leci tylko na aferach, zarabia na sprzedawaniu wizerunki własnych dzieci, ciągle wywleka brudy w wywiadach. Trzyma się nazwiska byłego męża bo znane. Tylko dlatego dziennikarze do niej podchodzą, może znowu chlapnie coś co się sprzedaje. To jak ma się na temat Agnieszki wypowiadać, skoro do pięt jej nie dorasta i to boli, żółć aż się leje.