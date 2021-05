Maja Hyży o byłym: "Nie traktował mnie jak żony, byłam dla niego RYWALKĄ"

iza 1 godz. temu zgłoś do moderacji 258 50 Odpowiedz

Dobrze ze o tym mowi. Moj były maz mnie bil, poniżał, wyzywal jak byliśmy sam na sam a przy ludziach anioł. Na szczęście rodzice zobaczyli co się dzieje i mi pomogli odejść od niego. Wszyscy znajomi zerwali ze mną kontakt, mówili że ze mną jest coś nie tak , ze odeszłam 2 lata po ślubie od takiego super faceta, ze on jest taki dobry, kocha mnie itp... to był właśnie moj blad ze zawsze udawałam ze jest wszystko dobrze bo myslalam ze tak trzeba, ze trzeba zostawić prywatne sprawy dla siebie i się nie żalić.. trafiłam do psychologa pol roku po ślubie bo nie umiałam sobie poradzić z ciągłym poniżaniem i krytyka... wpędził mnie w kompleksy i poczucie winy, nawet gdy mieliśmy isc do znajomych to przed wyjściem zawsze skrytykował moj wygląd, mówił że wstyd ze mną isc itp.. wtedy nie widziałam ze to chory człowiek i próbowałam sprostać jego wymaganiom i szukałam winy w sobie... Nie robcie tego co ja dziewczyny, nie dajcie się.