Maja Hyży o odcina się od pytań o byłego męża: "To już było. BASTA. Stawiamy kropkę i wykrzyknik"

Maja Hyży odcina się od Grzegorza Hyżego. Stanowcza deklaracja

Aczkolwiek nie mnie to oceniać, czy druga strona będzie się wypowiadać na te tematy, bo też widzę, że jest różnie. Coś tam rzeczywiście w rozmowach między słowami się pojawiało, co dotyczyło nas czy mnie, ale to nie moja sprawa. Ja się z tego naprawdę wymiksowuję. Nie mam ochoty gadać na tematy, jakie mam relacje, czy jest fajnie, czy niefajnie, jak się dzielimy chłopcami. To już było. Basta. Stawiamy kropkę i wykrzyknik - podkreśliła w rozmowie z Plejadą.