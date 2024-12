Maja Hyży o trudnym powrocie do zdrowia po operacji: "Nie mogę nic przełknąć, ratują mnie jedynie wodniste posiłki"

Maja Hyży ma za sobą trudny czas , o czym oczywiście opowiada w mediach społecznościowych. Celebrytka przeszła skomplikowaną operację biodra. Aktualnie nie ukrywa, że w najbliższej przyszłości musi się skupić na powrocie do zdrowia. W niedawnej rozmowie z Plejadą przyznała, że leczenie potrwa co najmniej kilka miesięcy.

Maja Hyży o powrocie do zdrowia

Pomimo trudności, celebrytka stara się wrócić do normalnego życia. Maja od kilku dni przebywa już w domu, lecz problemy zdrowotne wciąż dają jej się we znaki. Ostatnio Hyży opublikowała w mediach społecznościowych nagranie , na którym szczerze opowiadała o samopoczuciu. Nie ukrywała, że proces rekonwalescencji jest dla niej ogromnym wyzwaniem.

Nie nagrywam za dużo, bo jest u mnie, jak jest. Głos cały czas drży, a też nie o to chodzi, żeby cały czas beczeć wam tutaj na nagraniach. Myślę sobie, że mam do wyboru - albo nie nagrywać nic, nie wiem, ile by to czasu trwało, albo oszukiwać, kłamać, że wszystko jest w porządku i uśmiechać się, albo być sobą i nawet jeśli się popłaczę, to taka jestem i mam taki stan aktualny. Tyle. Mam nadzieję, że u was jest lepiej - mówiła celebrytka.