Maja Hyży się zaręczyła! Dopiero co w mediach huczało od plotek o ich rozstaniu... (FOTO)

Ett 34 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Oni są dopiero 3 lata razem i juz maja 2 dzieci? 3 lata to czas pierwszych kryzysów, bo opadają klapki z oczu. Wtedy trzeba się zająć związkiem, a oni to przeskoczyli o lata i juz maja 2 wspólnych bombelków. 🤦‍♀️ Co będzie, gdy postanowią się rozstać (już były takie plotki, czyli było grubo)? Tylko dzieci szkoda, że mają tak nieodpowiedzialnych rodziców.