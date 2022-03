Maja Hyży sprezentowała synom na ich dziesiąte urodziny LOT AWIONETKĄ ! (ZDJĘCIA)

Gwiazda dba o to, aby jej bliscy otrzymywali wszystko to, co najlepsze, dlatego stara się fundować im jak najlepsze rozrywki. Po górskim wyjeździe przyszedł czas na celebrację dziesiątych urodzin bliźniaków. Hyży zadbała o niebanalny prezent z najwyższej półki i wykupiła synom lot awionetką nad Warszawą.