Maja Hyży wspomina swój udział w "X Factor" i podsumowuje wsparcie jurorów: "Byli STRASZNI"

Maja Hyży zadebiutowała przed dużą publicznością w 2013 roku, kiedy zgłosiła się do trzeciej edycji programu "X Factor". Piosenkarce nie udało się dotrzeć do finału i ostatecznie z show musiała się pożegnać w odcinku półfinałowym. Nieco lepiej poszło jej ówczesnemu mężowi, który zajął drugie miejsce. Mimo że małżeństwo Hyżych nie przetrwało, to obydwoje z powodzeniem radzą sobie w show biznesie. Grzegorz prężnie rozwija swoją karierę, a Maja w ostatnich latach skupiła się na występach w telewizji publicznej, wychowywaniu gromadki dzieci i byciu influencerką. Trzeba jednak przyznać, że ostatnimi czasy jej kariera wokalna nieco rozkwitła, bo Hyży walczy właśnie o reprezentowanie Polski na Eurowizji w Liverpoolu.