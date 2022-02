Maja Ostaszewska staje w obronie Jakuba Żulczyka: "Coraz silniej doskwiera nam CENZURA"

Gość 1988 25 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Jakb ktoś powiedział o was parę słów, to bylby hejt i pozew. Sorry prawo jest dla nas wszystkich równe, było go nie łamać. To środowisko uważa sie za jakąś rasę Panów, podczas gdy de facto ich praca w większości g. znaczy.