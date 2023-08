Maja Rutkowski chwali się sylwetką, pozując w różowo-panterkowym bikini na Santorini (FOTO)

ateistka 32 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Jakoś nie oniemiałam na jej widok w ogóle to mi sie już cofa jak widzę te wszystkie zrobione, przerobione dziunie które gdyby nie miały tej kasy co mają teraz, gdyby siedziały w Biedronce na kasie to by wyglądały jak zwykłe Grażynki (bez urazy bo nie każda Grażynka ma bebzun przed sobą) ale taka jest prawda. Sztuką jest tak wyglądać bez kasy, bez speców od treningów, bez dietetyków i bez sztabu masażystów i innych speców - to jest dla mnie sztuka.