Maja Rutkowski chwali się, że własnoręcznie sadzi borówki. Imponujący ma ogród? (FOTO)

Nie jest tajemnicą, że Maja i Krzysztof Rutkowscy żyją w przepychu, a para nie wstydzi się swojego majątku i - co tu owijać w bawełnę - kiczowatego gustu. Żona detektywa regularnie pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się wiosenną pracą w ogródku .

Kiedy przyjeżdżasz po dwa krzaczki borówek dziewczynkę i chłopca, a podobno nie ma czegoś takiego u borówek. Takie info dostałam od Was.. A wracasz z tym wszystkim do domu. Jak myślicie, co kupiłam? - napisała w poście, popisując się przy okazji swoim poziomem wiedzy botanicznej.