Maja Rutkowski odkrywa sekrety seksbiznesu: "Dziewczyna może zarobić 10 tysięcy euro i wrócić z torebką Chanel. TO KUSI"

W poniedziałkowy wieczór Krzysztof Rutkowski zadebiutował na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", czego z pewnością nie zapomnimy na długo. Występ najsłynniejszego detektywa bez licencji już zdążył odbić się szerokim echem: choć celebryta i Sylwia Madeńska otrzymali od jury najniższe noty, ostatecznie nie pożegnali się z programem. Iwona Pavlović przyznała Rutkowskiemu aż jeden punkt i porównała go nawet do legendarnych figur Justyny Żyły. Detektyw w rozmowie z Pudelkiem zasugerował natomiast, że jej ocena była podyktowana zakulisową zemstą za zajmowanie się oszustem z Zanzibaru...

Krzysztofa Rutkowskiego na widowni "Tańca z Gwiazdami" dopingowali najbliżsi, w tym żona i syn. Po zakończeniu emisji programu Maja Rutkowski udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym otworzyła się m.in. na temat niewierności męża i jego słabości do alkoholu. W rozmowie z Michałem Dziedzicem celebrytka podzieliła się też swoimi przemyśleniami na temat świata show biznesu. Rutkowski, niegdyś Plich, wprost przyznała, że doskonale zna kulisy funkcjonowania we wspomnianym środowisku - w tym również jego ciemne strony.

Kiedyś dziewczyna pracowała za 300-400 złotych kilka godzin na evencie u mnie w firmie, a może zarobić 10 tys. euro i wrócić z torebką Chanel, no to to kusi (...). Niestety to tak wyglądało, że potem przychodziła na taki event i była bardzo niemiła dla klientów, no bo wiesz, trzeba postać, nogi bolą, za 300-400 złotych, a jeśli można tak łatwo zarobić pieniądze. Oczywiście różne inne dziewczyny, celebrytki, przyjeżdżają, pochodzą z małych miast, a potem wiesz, bez najlepszego szampana z Francji i kawioru, nie podchodź do nich - dodała.