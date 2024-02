Maja Rutkowski oznajmia, że też robi zakupy w dyskontach. Daje się nawet poczęstować kabanosem: "Jestem NORMALNA"

Maja Rutkowski taka, jak my. Zapewnia publicznie, że "jest normalna"

Ewa była mi w ostatnim czasie bardzo bliska. Chociaż nie byłyśmy spokrewnione, była dla mnie jak bratnia dusza. Była w moim życiu przez trzy lata. Początkowo traktowałyśmy się na "dzień dobry", "do widzenia". Kiedy w ostatnim czasie stała się mi taka bliska, to zmarła - mówi. To jednak nagroda, że mogłam mieć w swoim życiu takiego człowieka. Mój mąż też bardzo to przeżywa, a mimo to mnie motywuje do tego, żebym żyła dalej. Staram się żyć normalnie, dzisiaj odwiozłam Krzysia do szkoły, potem zawiozłam go na angielski i pojechałam na basen.