Maja Rutkowski pokazała, jak świętowała 39. urodziny. Internautka: "Uśmiech nie wygląda na prawdziwy i szczery". Jest wymowna ODPOWIEDŹ

Krzysztof Rutkowski od lat generuje spore zainteresowanie mediów. Nie mniejszą popularnością cieszy się jego młodsza o 25 lat żona Maja . 39-latka za sprawą uczucia, które połączyło ją z detektywem-celebrytą, dość niespodziewanie wtargnęła do świata rodzimego show-biznesu.

Maja Rutkowski świętuje urodziny. Internautka pokusiła się o gorzką opinię

Z tej okazji rodzina Rutkowskich wybrała się do lokalnej kawiarni, której wnętrza tworzą doskonały anturaż do robienia zdjęć. Miejsce idealne dla influencerki świętującej urodziny. Był tradycyjny tort, świeczki oraz cała masa artystycznych słodkości, co oczywiście zostało udokumentowane serią zdjęć w mediach społecznościowych.