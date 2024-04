Maja Rutkowski prezentuje DIAMENTOWY UŚMIECH. Internauci dopytują ze strachem: "To chyba żart, prawda?" (ZDJĘCIA)

Niedawno detektyw bez licencji zaprezentował światu swoje nowe oblicze, w tym oślepiająco białe uzębienie. Mimo że zdanie internautów w tej kwestii było raczej dość surowe, to Rutkowski raczej nie przejmował się kąśliwymi uwagami. W ślad za Krzysztofem poszła również Maja, która także postanowiła sprawić sobie nowy uśmiech.

Kilka dni temu Rutkowski prezentowała na swoim Instastory niewielką ozdobę na swoim zębie. Jak się okazuje, była to tylko zapowiedź gigantycznej metamorfozy, która właśnie nadeszła. Maja opublikowała na Instagramie wpis, na którym przedstawiła obserwującym diamentowy zgryz .

Na odpowiedź internautów nie trzeba było rzecz jasna zbyt długo czekać. Niektórzy do sprawy podeszli dość... humorystycznie.

Życie gangstera to nie jest prosta sprawa - zauważył jeden z obserwatorów.

Oj, okropne to jest. Wyglądasz, jakbyś miała za dużą protezę. I kompletnie nie twój styl; To chyba żart jest, prawda?; Zdecydowanie za dużo; No chyba żart?; Straszne - pisali fani.