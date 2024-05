Maja Rutkowski zaprezentowała się na swoim ślubie w CZTERECH kreacjach. Wszystkie uszyte "według najnowszych trendów" (ZDJĘCIA)

Stało się! W sobotę Maja i Krzysztof Rutkowscy dotrzymali danego słowa i odnowili przysięgę małżeńską w wielkim stylu. Rodzice Krzysztofa juniora wykazali się pomyślunkiem i połączyli zaślubiny z komunią Krzysztofa juniora. Huczne przyjęcie, które ściągnęło pod Łódź dwustu zaproszonych przez parę gości, wyniosło "nowożeńców" niemałą sumkę: celebrytka bez owijania w bawełnę przyznała w rozmowie z "Faktem", że "jeśli zamkną się w 100 tysiącach euro to będzie dobrze".

Planowanie tego wiekopomnego wydarzenia pochłonęło dwa lata. Tym jednak, co najbardziej zaprzątało głowę Mai, były odpowiednie kreacje, w których panna młoda zamarzyła sobie celebrować ten wyjątkowy dzień. Słynąca z epatowania majątkiem małżonka detektywa nie ograniczyła się bowiem do jednego projektu i w sobotę zaprezentowała się aż w czterech sukniach , które, jak się pewnie domyślanie, kosztowały ją niemałą sumkę.

Wszystkie kreacje są szyte na miarę u Moniki Boskiej-Nowakowskiej, która ma salon sukien ślubnych. Na przymiarki jeżdżę 500 km. do Szczecina, ale to dla mnie nie problem, bo jak mam sprawdzone osoby, to odległość mi niestraszna - mówiła tuż przed ślubem w rozmowie z "Faktem" Maja.