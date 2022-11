Maja Rutkowski zrobiła sobie METAMORFOZĘ DOMU! "Siedziałam i czyściłam szafki o 4 W NOCY" (ZDJĘCIA)

Krzysztof i Maja Rutkowscy nigdy nie należeli do osób, które mają obawy przed chwaleniem się w mediach pokaźnym majątkiem. Najsłynniejszy detektyw bez licencji jeszcze niedawno ogłaszał, że dorobił się tak pokaźnego zaplecza finansowego, że nie musi przejmować się pieniędzmi już do końca życia. Jego małżonka z kolei skandowała przed kamerą Pudelka "j*bać biedę" z torebką za 10 tysięcy euro w dłoni.

Maja Rutkowski przeprowadziła metamorfozę domu. Pochwaliła się jej efektami

Tutaj będzie piękny stół, ale w trakcie transportu niestety na blacie była delikatna ryska. Zastanawiałam się, czy go wymieniać, ale stwierdziłam, że jeśli coś się kupuje za taką cenę, to poprawimy ten blat. Pojechał do poprawki, do fabryki - zdradziła.