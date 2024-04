Maja Sablewska o nadmiernym korzystaniu z medycyny estetycznej: "Popełniam wiele błędów" (WIDEO)

Maja Sablewska o korzystaniu z medycyny estetycznej

Całe moje doświadczenie, które mam, to są też błędy, które popełniłam. Nie boję się do nich przyznać. Faktycznie, jeśli ta uroda i samopoczucie ma polegać tylko na tym, jak wyglądamy czy korzystamy z medycyny estetycznej, żeby poprawić sobie nastrój, to to jest błędne koło. Nikomu nie polecam. Dobrze jest podkreślić swoją naturalną urodę, a nie zmieniać ją na siłę. Szczególnie jeśli w środku jest bałagan. Do 40 popełniałam mnóstwo błędów - wyznała Maja Sablewska Pudelkowi.