Maja Staśko uderza w ALIMENCIARZY na premierze, na której był... Antek Królikowski. Joanna Opozda reaguje (ZDJĘCIA)

Mufas 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Ja domagam się zwiększenia wieku w którym kobiety dostają dowód tożsamości i wieku przyzwolenia do 25 lat bo najwyraźniej kobiety nie są w stanie ocenić co dla nich i dziecka dobre i wybierają samców alfa którzy mają ich i potomstwo głęboko w dupie. Jesteście bardziej płytkie od mężczyzn - wygląd i geny mają dla was jeszcze większe znaczenie niż dla nas. Miłość romantyczna to bajka dla dzieci. Jest tylko zwierzęce pożądanie a potem przywiązanie. Wszystko oparte na hormonach wytwarzanych przez naszs organizmy. Gdyby nie monogamia to społeczeństwa by się nie rozwinęły bo mężczyźni nie opiekiwali by się potomstwem co do którego nie mają pewności że jest ich. Według niektórych badań 30 procent dzieci w małżeństwach ma innych ojców. Właśnie tak funkcjonują kobiety. Alpha seed - beta need. Nasienie od najlepszego genetycznie i jak kukułka wkręcanie najlepszego do wychowywania.