Majdanowie o poranku: Radek w kapciach bawi się z synkiem, Małgosia pędzi do taksówki z luksusowymi torebkami (ZDJĘCIA)

Od momentu wypowiedzenia przez Małgorzatę Rozenek kultowych słów "He is David Beckham and me is Victoria Beckham" w programie "Azja Express", celebrytka próbuje udowodnić, że nie był to żart sytuacyjny, a jedynie stwierdzenie faktu. Gosia nie ma za sobą kariery w znanym girlsbandzie, może się za to pochwalić szafą pełneą designerskich ubrań oraz mężem piłkarzem.