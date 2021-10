Majdanowie przebrali się za RODZINĘ ADDAMSÓW! Podobni? (FOTO)

Halloween to dla celebrytów idealna okazja, by popisać się kreatywnością i wziąć udział w nieoficjalnej rywalizacji na najlepsze przebranie.

Instagramowe profile znanych osób od rana zalewają relacje z przygotowań do "święta duchów". Małgorzata Rozenek właściwie zamieniła dom w kryptę i wszędzie porozwieszała plastikowe pajęczyny, kościotrupy, a do wazonu włożyła sztuczne kości .

Addamsowie wpadli do nas z krótką wizytą, więc strzeliliśmy sobie pamiątkową fotę, a oglądając je, doszliśmy do wniosku, że bardzo jesteśmy do siebie podobni, szczególnie dzidziusie. Niech będzie strasznie, niech będzie groźnie, bójcie się, bo każda okazja jest dobra do zabawy - napisała celebrytka pod zdjęciami z profesjonalnej sesji.