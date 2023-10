Majka Jeżowska POKORNIE komentuje swoją emeryturę: "Absolutnie nie narzekam i się nie skarżę". Zwróciła jednak uwagę na pewne NIERÓWNOŚCI

TakUwazam 51 min. temu zgłoś do moderacji 28 9 Odpowiedz

Uważam, że każdy powinien mieć taka sama kwotę emerytury. Jak się nachapał, niech sobie odłoży do banku na starość. Czy to lekarz, sędzia, robotnik ciężko pracujący, rolnik w pocie czoła który ok 60tki dostaje zawału, nauczyciel, profesor z uczelni, prywatny przedsiębiorca (który i tak będzie mieć najniższa emeryturę), pracownik budżetówki, który jakims cudem sprawował 5 etatów do 80tki i (ma kilkadziesiąt tysięcy emerytury wyliczonej), aktor, piosenkarka prowadząca rozrzutny tryb życia, czy pielęgniarka.