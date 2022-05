Małgorzata Foremniak dokazuje na Dominikanie, obnażając na plaży zgrabne POŚLADKI (ZDJĘCIA)

Już od dobrych paru lat Małgorzata Foremniak jak ognia wystrzega się skandalicznych nagłówków w tabloidach. Aktorka po głośnej relacji z Rafałem Maserakiem postanowiła nie obnosić się już tak z życiem prywatnym. Teraz w spokoju buduje sobie życie u boku nowego mężczyzny, niespecjalnie tęskniąc chyba za showbiznesowym blichtrem. Naturalnie nadal możemy oglądać ją w kolejnych sezonach Mam Talent, jednak nie jest to już to samo, co kiedyś...